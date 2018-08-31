توتنهام يصطدم ببرشلونة.. واليوفي في أقوى مجموعة بأبطال أوروبا

المصدر: موناكو - د.ب.أ

شهدت إمارة موناكو، أمس، سحب قرعة أبطال أوروبا للموسم الجديد، التي جاءت بنتائج صادمة لبعض الفرق، خصوصاً ليوفنتوس مع مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث سيلعب اليوفي في المجموعة الثامنة القوية، التي تضم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفالنسيا الإسباني، ويونغ بويز السويسري.

وثاني أقوى مجموعة هي الثالثة، حيث سيلعب نجم ليفربول، محمد صلاح، ضد باريس سان جرمان، ونابولي الإيطالي، وكريفينا الصربي. وبدرجة أقل هناك المجموعة الثانية، التي يلعب فيها برشلونة مع توتنهام، أحد أقوى فرق أوروبا، وكذلك أيندهوفن الهولندي وإنتر الإيطالي.

وفي بقية المجموعات، جاء في الأولى أتلتيكو مدريد مع دورتموند وموناكو وكلوب بروج البلجيكي، وفي الرابعة سيسكا موسكو الروسي، وبورتو البرتغالي وشالكه الألماني وغلطة سراي التركي، وفي الخامسة بايرن ميونيخ وبنفيكا وأياكس وأيك أثينا، وفي السادسة مان سيتي وشاختار الأوكراني وليون الفرنسي وهوفنهايم الألماني.

أما حامل اللقب ريال مدريد، فجاء في المجموعة السابعة، التي تضم معه روما وسيسكا موسكو وفيكتوريا التشيكي.