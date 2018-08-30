وداع مؤثر لشفاينشتايغر مع بايرن ميونيخ

المصدر: ميونيخ - أ.ف.ب

«باستيان شفاينشتايغر.. سجل هدفاً»، هكذا هتف الجمهور في مدرجات ملعب أليانز أرينا، في المباراة الاحتفالية بوداع نجم المنتخب الألماني لكرة القدم، بين فريقه السابق بايرن ميونيخ الألماني، والحالي شيكاغو فاير الأميركي.

وسجل «شفايني»، كما يطلق عليه محبوه، الهدف الرابع للعملاق البافاري في المباراة، قبل أن يحمله زملاؤه على الأكف.

وقال شفاينشتايغر «أنا واحد منكم وسأبقى كذلك دائماً»، وبدا متأثراً في مقطع فيديو بثه العملاق البافاري وبعض نجوم اللعبة.

وكما درجت العادة في مثل هذه المناسبات، خاض شفاينشتايغر الشوط الأول مع شيكاغو قبل أن ينتقل إلى الضفة الأخرى، حيث سجل الهدف الرابع والأخير لبايرن في الدقيقة 83 (4-صفر).

وقال اللاعب، الذي أمضى مسيرته المحلية مع بايرن ميونيخ فقط، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنه إلى شيكاغو: «ماضيّ هو بايرن، وليس أحد غيره، من دونكم ما كنت هنا الليلة».

وخاض شفاينشتايغر (34 عاماً) أكثر من 500 مباراة بقميص بايرن، الذي انضم إلى صفوفه في سن الـ13. وسجل له 68 هدفاً وأحرز معه 22 لقباً، منها دوري أبطال أوروبا (2013) وثمانية في البوندسليغا، وهو يلعب حالياً مع شيكاغو منذ 2017، بعد 18 شهراً مع فريق «الشياطين الحمر» الإنجليزي.