ميونيخ تحتفي بـ «شفايني» في مباراة تكريمية

المصدر: برلين - أ.ف.ب

يقيم نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم، مباراة وداعية رسمية على ملعب «أليانز أرينا»، للاعبه السابق الدولي باستيان شفاينشتايغر، يواجه فيها فريقه الحالي شيكاغو فاير الأميركي.

ويخوض القائد السابق لـ«ناسيونال مانشافات»، شوطاً بقميص بايرن، وآخر مع شيكاغو.

وترك «شفايني» (34 عاماً) نادي بداياته البافاري للانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2015، بعد 17 عاماً أمضاها في أليانز أرينا وأحرز خلالها 20 لقباً.

وانهمرت الدموع من عيني شفاينشتايغر عندما قوبل بالتصفيق خلال ظهوره الـ121 مع المنتخب في مباراة ودية ضد فنلندا (2-صفر) قبل عامين في مونشنغلادباخ.

وأقر شفاينشتايغر «لم أقدر الحدث حق قدره، عندما تركت المنتخب الوطني. انتابتني مشاعر عاطفية كبيرة. تكون لديك مجموعة من الصور في رأسك، وتنساق وراءها على هذا الأساس»، مضيفاً «هناك ذكريات كثيرة تستعاد».

وخاض شفاينشتايغر أكثر من 500 مباراة بقميص بايرن الذي انضم إلى صفوفه في سن الـ13. ويلعب النجم الألماني السابق حالياً مع شيكاغو منذ 2017 بعد 18 شهراً مع فريق «الشياطين الحمر» الإنجليزي.