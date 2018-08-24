ميسي يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني الرجوب 12 شهراً

المصدر: زوريخ - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، عن إيقاف رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب 12 شهرا عن المشاركة في أي مباراة أو مسابقة، وذلك على خلفية دعوته قبل شهرين لحرق قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال خوض منتخب التانغو مباراة ودية ضد إسرائيل في القدس.

وفي تعليق على الخطوة، اعتبر الرجوب القرار "غير عادل" مؤكداً عزمه على التقدم باستئناف أمام الهيئة الكروية الدولية.

وذكر "فيفا" في بيان أن "لجنة الانضباط عاقبت رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب بالإيقاف 12 شهرا وغرامة 20 ألف فرنك سويسري (نحو 20 ألف دولار أميركي) لمخالفة المادة 53 (التحريض على الكراهية والعنف) من قانون الانضباط، بعد تصريحات إعلامية حث فيها مشجعي كرة القدم على استهداف الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم وحرق قمصان وصور (اللاعب) ليونيل ميسي".

وكان الاتحاد الدولي فتح إجراء تأديبيا بحق الرجوب في يونيو، بعدما تقدم الاتحاد الاسرائيلي برسالة احتجاج اثر إلغاء مباراة اسرائيل والأرجنتين التي كانت مقررة في التاسع من الشهر نفسه، ضمن استعدادات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وبرر الجانب الإسرائيلي إلغاء المباراة بـ "تهديدات واستفزازات" الجانب الفلسطيني بحق ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني.

واعتبر الفيفا في بيانه أن لجنة الانضباط وجدت أن تصريحات الرجوب "حرضت على العنف والكراهية، وبالتالي فرضت العقوبات المذكورة".

وأوضح فيفا أن إيقاف الرجوب الذي يصبح ساري المفعول بدءا من اليوم "يشمل المشاركة في أية مباراة أو مسابقة مستقبلية في الفترة المحددة. وبالتالي، لن يتمكن السيد الرجوب من حضور مباريات أو مسابقات كرة القدم بأي صفة رسمية، ويشمل ذلك -من بين أمور أخرى- المشاركة في أنشطة إعلامية في الملاعب أو محيطها خلال أيام المباريات".

وكان الرجوب قال في الثالث من يونيو بعد تقديم رسالة احتجاج الى الممثلة الأرجنتينية في رام الله: "ميسي هو رمز للمحبة والسلام، نطالبه بألا يكون جسرا لتبييض وجه الاحتلال"، مضيفا "سنبدأ حملة ضد الاتحاد الارجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصيا الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والاسلامية.. سنستهدف ميسي ونطالب الجميع بأن يحرق القميص العائد له ويحرق صورته ويتخلى عنه".

وبعد إعلان إلغاء المباراة، اعتبر الرجوب أن تلك الخطوة تعد بمثابة "بطاقة حمراء" في وجه الدولة العبرية، في حين اعتبرتها إسرائيل خضوعا "للذين يضمرون الكراهية لها" بحسب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.