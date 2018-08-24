وسط اجواء التفاؤل بمشاركة ايجابية.. منتخب آلترايثلون يصل اندونيسيا

المصدر: محمد فاضل - دبي

وصلت صباح اليوم الجمعة بعثة المنتخب الوطني بالترايثلون الى مدينة باليمبانغ، للمشاركة في منافسات دورة الالعاب الآسيوية المقامة في اندونيسيا، ويمثل المنتخب كل من اللاعبين احمد الفهيم وعبدالله حسين فرحان ومحسن حسن ال علي والمدرب البرازيلي جواو، وذلك قي واجهة الفعاليات التي تشارك بها الامارات، والتي ستقام منافساتها بتاريخ الواحد والثلاثين من الشهر الجاري، في المسافة الاولمبية، وعبر اللاعبون المشاركون عن جاهزيتهم الفنية والبدنية والذهنية لتمثيل الامارات بشكل مشرف في البطولة،

حيث قال اللاعب احمد الفهيم للامارات اليوم: متفائلون بالمشاركة الإيجابية وتحقيق نتيجة تفرح الامارات، وقد استعدينا لهذه المشاركة بشكل مميز ولفترة طويلة ونحن جاهزون ونشكر جميع من ساند مهمتنا، بينما قال المتسابق محسن حسن ال علي للامارات اليوم: نتطلع اللاعبين جميعا الى خوض المنافسات بافضل صورة، وبما يليق بسمعة الرياضة الاماراتية، ولايمكن توقع النتيجة مسبقا ريثما نتعرف على مستويات اللاعبين المشاركين، خصوصا وان ابطال العالم في المسافة الاولمبية هم من متسابقي القارة الآسيوية.

بينما توقع المتسابق عبد الله حسبن فرحان ان يقدم منتخب الامارات نتيجه ايجابية وجيدة في المنافسات، وقال للامارات اليوم: متفائلون بنتيجة ايجابية بالرغم من قلة مشاركاتنا السابقة في البطولات الدولية وقصر فترة الإعداد، يبقى الهدف ظهورنا بصورة تشرف الرياضة في دولة الامارات والدعم البارز للقيادات الرياضية لجميع الرياضيين .

