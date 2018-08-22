ماركوس بيرغ يستبعد سيناريو "السداسية" في كأس السوبر

المصدر: العين - الإمارات اليوم

قال لاعب فريق العين، الدولي السويدي ماركوس بيرغ الذي توج الموسم الماضي بلقب هداف دوري الخليج العربي لكرة القدم إن مواجهة الوحدة على لقب كأس سوبر الخليج العربي تختلف عن اللقاء السابق الذي جمع "الزعيم" مع "العنابي" والتي انتهت نتيجتها بفوز فريقه بسداسية.

وقال بيرغ في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين اليوم الأربعاء: "الوحدة فريق جيد ولكن طموحات "الزعيم" في الموسم الجديد كبيرة وندرك جيداً أننا سندخل يوم الخامس والعشرين من أغسطس الحالي تحدياً جديداً ومواجهة مختلفة تماماً عن تلك التي انتهت نتيجتها بالسداسية التاريخية في إستاد هزاع بن زايد".

وتابع: "ندرك جيداً ما المطلوب منا في مباراة السوبر ومن الصعب جداً أن نتوقع مجريات وظروف المباراة القادمة ولكننا في أتم الجاهزية للمواجهة وكذلك الفريق المنافس استعد بالصورة المطلوبة لتحقيق طموحاته المشروعة في مواجهة السبت".

وأكد السويدي جاهزية فريقه للتحديات الكبيرة في الموسم الكروي الجديد، مشيراً إلى أن "الزعيم" افتقد إلى وجود عدد من "الدوليين" في المرحلة الأخيرة من المعسكر.

وقال: "مع ذلك فإن الأمور مضت بصورة جيدة وكل اللاعبين أظهروا أفضل ما لديهم خلال المعسكر الخارجي للخروج بالمكاسب المرجوة من فترة التحضير للموسم والذي تنتظرنا خلاله تحديات كبيرة على الصعد كافة، محلياً، قارياً وعالمياً".

وأكمل: "بطل الثنائية التاريخية مطالب بالبداية القوية والعودة من القاهرة بأول ألقابه في الموسم الجديد والذي سينطلق فعلياً بمواجهة التحدي على كأس "سوبر" الخليج العربي لكرة القدم وذلك للاحتفال مع الجماهير العيناوية بإنجاز جديد يضاف إلى رصيد بطولات النادي العريق الذي مضى على تأسيسه 50 عاماً".

وأضاف: "العين فريق قوي ولا سقف لطموحاته في الموسم الجديد، ومع الاحترام لجميع منافسينا على الصعد كافة، إلا أننا عازمون على تحقيق أفضل النتائج التي تتسق مع أهدافنا الكبيرة وتسعد جماهيره الوفية".

ورداً على سؤال حول انتقال "عموري" للدوري السعودي، قال: "ليس من السهل الحديث عن انتقال عمر عبدالرحمن عن العين والمؤكد أننا سنفتقد إلى جهوده في الفريق، غير أن العين فريق كبير ولا يمكن أن يقتصر العطاء على لاعب أو اثنين أو ثلاثة ويمتلك "الزعيم" الإمكانيات المطلوبة لتحقيق الإنجازات الكبيرة وأتمنى التوفيق لفريقي في تحقيق أهدافه المرجوة بالموسم الكروي الحالي".