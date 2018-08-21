حارس كييفو يشكر رونالدو «الأسطورة» على رسالة التضامن

المصدر: ميلانو - أ.ف.ب

وصف حارس مرمى كييفو فيرونا ستيفانو سورنتينو نجم يوفنتوس الجديد، كريستيانو رونالدو، بـ«الأسطورة»، وشكره على تمنياته له بالشفاء العاجل بعدما تسبب البرتغالي بخروجه مصاباً في مباراة الفريقين السبت الماضي في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخرج سورنتينو (39 عاماً) مصاباً بكسر في أنفه، وآخر في كتفه بعد اصطدامه برونالدو الحائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، في بداية مشوار البرتغالي في الدوري الإيطالي، بعد انتقاله الى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد في مقابل 100 مليون يورو (114.5 مليون دولار).

وانتهت المباراة بفوز صعب وقاتل ليوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة 3-2.

وفي تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، كتب سورنتينو: «تلقيت رسالة تضامن من رونالدو تمنى لي فيها الشفاء العاجل. شكراً أيها الأسطورة».

وكان سورنتينو التحم مع رونالدو إثر كرة مشتركة عالية وسقط على الارض، ثم تلقى علاجاً قبل نقله على حمالة خارج الملعب ومنه إلى المستشفى. ونشر الحارس السابق لفريقي تورينو وبارما لاحقاً صورة على حسابه في «تويتر» أيضاً، يظهر فيها مرتدياً طوقاً حول رقبته مع ضمادات ثقيلة لف بها أنفه.