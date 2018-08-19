الوداد والأهلي إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا

المصدر: الدار البيضاء - أ.ف.ب

حجز الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب بطاقته إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بفوزه أول من أمس على ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-صفر، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة الثالثة.

وحسم الأهلي المصري القمة مع مضيفه الترجي بنتيجة 1-صفر، ليترافق وإياه الى الدور ربع النهائي بعدما كان الفريق التونسي قد ضمن التأهل في وقت سابق.

على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، حسم الوداد المتوج العام الماضي بلقبه الثاني في المسابقة بعد 1992، المباراة ضد حامل لقب نسخة 2016، بهدف سجله لاعبه أنس الأصباحي في الدقيقة 56.

وابتعد الوداد في صدارة المجموعة (11 نقطة) بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه حرية الغيني، وذلك قبل الجولة الأخيرة.

وفي رادس، حسم الأهلي القمة وصدارة المجموعة الأولى بهدف مهاجمه المغربي وليد أزارو. وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع الترجي، بعد تعادلهما سلباً ذهاباً، وبرصيد 10 نقاط لكل منهما.