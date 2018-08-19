بولت يصل إلى أستراليا لبدء احتراف كرة القـدم

المصدر: سيدني - أ.ف.ب

وصل العداء الجامايكي الأسطوري أوساين بولت، أمس، إلى أستراليا حيث يخوض فترة تجربة مع نادٍ محلي أملاً في نيل عقد احترافي لمزاولة كرة القدم، الحلم الذي يطارده منذ اعتزال ألعاب القوى في صيف العام الماضي.

وسيخوض الجامايكي (31 عاماً) المتوج بثماني ميداليات ذهبية أولمبية و11 لقباً عالمياً، تجربة مع نادي سنترال كوست مارينرز الذي سيسمح له بخوض التمارين معه لمدة غير محددة، على أمل أن يثبت جدارته ويتمكن من نيل عقد لممارسة اللعبة كمحترف.

ووصل بولت الى مطار سيدني، حيث لاقاه جمع من الصحافيين والمصورين والمشجعين الذين تهافتوا على التقاط الصور التذكارية مع عداء صنع لنفسه هالة غير تقليدية في ألعاب القوى، لاسيما من خلال احتفالاته الصاخبة والحركات التي باتت أقرب الى علامة مسجلة باسمه.

الا أن بولت الذي وضع وشاح النادي الأسترالي حول عنقه في مطار سيدني الدولي، أكد أنه يأخذ تجربته الأسترالية على محمل الجد. وأوضح «سأظهر للعالم ما أنا عليه»، قائلاً بحزم رداً على سؤال عما اذا كانت هذه التجربة محاولة ترويجية ودعائية: «هذه (التجربة) حقيقية».