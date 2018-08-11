نادال يبلغ ربع نهائي «تنس تورونتو»

المصدر: تورونتو ــ أ.ف.ب

حسم الإسباني رافايل نادال، المصنف الأول، موقعته مع السويسري العائد ستانيسلاس فافرينكا 7-5 و7-6 (7-4)، في مباراة أوقفتها الأمطار 45 دقيقة، وتأهل أول من أمس إلى ربع نهائي دورة تورونتو الكندية لكرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.

وتوقفت المباراة بعد 63 دقيقة على انطلاق المجموعة الأولى، بعد إنقاذ فافرينكا كرة حاسمة لنادال، لكن الأخير تقدم 6-5، ثم حسم المجموعة بعد استئناف اللعب وتوقف الأمطار.

وشهدت المجموعة الثانية معركة قوية، فتقدم فافرينكا المتوج بلقب ثلاث بطولات كبرى 2-1، قبل أن يتبادلا كسر الإرسال، ثم يتفوق الإسباني بشوط حاسم (تاي بريك)، ويبلغ ربع النهائي في تورونتو للمرة الأولى منذ 2015.

وقال نادال (32 عاماً)، المتوج أعوام 2005 و2008 و2013 «كانت مباراة جيدة، فوز إيجابي لي أمام خضم صعب». وتابع «أنا سعيد لرؤية ستان يلعب مجدداً بشكل جيد. لدينا نوعية جيدة من كرة المضرب».

ورفع نادال، المتوج بلقب 17 بطولة كبرى، عدد انتصاراته أمام فافرينكا الذي يحتل حالياً المركز 195 في تصنيف رابطة المحترفين إلى 17 في 20 مباراة.