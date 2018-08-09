مدرب البايرن: ليفاندوفسكي لن يرحل

المصدر: برلين - أ.ف.ب

حاول الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، وضع حد للتكهنات بشأن مستقبل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق، بعدما أعلن موافقة اللاعب البولندي على عدم الرحيل من النادي البافاري. وصرح كوفاتش لمجلة «شبورت بيلد» الألمانية، في عددها الصادر أمس: «روبرت يدرك ما أفكر فيه، إنه من ضمن أفضل ثلاثة مهاجمين في العالم حالياً بكل تأكيد، ولن يرحل». وأوضح مدرب بايرن: «لن نسمح له بالرحيل بطبيعة الحال، هذا ما قلته، وروبرت رحب بذلك».

وذكرت تقارير إخبارية أن ليفاندوفسكي (29 عاماً)، يسعى للرحيل عن بايرن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم استمرار سريان عقده مع الفريق حتى عام 2021.

في الوقت نفسه، استبعد كوفاتش رحيل الجناح الكرواتي أنتي ريبيتش عن فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني، من أجل الانضمام للبايرن. وصرح كوفاتش، الذي قاد فرانكفورت للتتويج بلقب كأس ألمانيا الموسم الماضي: «أنتي يمتلك شخصية قوية ورائعة، ونجح في تطوير نفسه ببراعة العامين الماضيين مع فرانكفورت، وخلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الأخيرة». واستدرك المدرب الكرواتي، قائلاً «لكن إذا نظرت إلى فريقنا، فترى أن هناك الكثير من اللاعبين الأكفاء في مركزه نفسه».