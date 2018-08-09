الأهلي يهزم المصري بهدفَيْ كوليبالي وأزارو

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

تغلب النادي الأهلي (حامل اللقب) على المصري البورسعيدي 2 /‏صفر، أول من أمس، على استاد برج العرب في الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المدافع المالي ساليف كوليبالي بهدف للأهلي في الدقيقة 11، من ضربة رأس رائعة، مستغلاً عرضية متميزة من زميله التونسي علي معلول.

وأضاف المهاجم المغربي وليد أزارو الهدف الثاني للأهلي، في الدقيقة 73 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلاً خطأ دفاعياً من الفريق الخصم.

واستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بالتعادل 1 /‏ 1 مع الإسماعيلي، في الوقت الذي تغلب فيه المصري على الجونة 1 /‏صفر. واقتسم الأهلي وصافة الدوري مع غريمه التاريخي الزمالك، برصيد أربع نقاط لكل منهما، لكن الأبيض يتفوق بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد المصري عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.