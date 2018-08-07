عودة غريزمان وهيرنانديز إلى تدريبات أتلتيكو

المصدر: مدريد - د.ب.أ

عاد أنطوان غريزمان إلى تدريبات فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني للمرة الأولى، منذ تتويجه مع المنتخب الفرنسي بلقب مونديال روسيا 2018.

وثارت تكهنات واسعة في الفترة الأخيرة عن رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب، ولكن غريزمان أكد خلال مشاركة فرنسا في نهائيات كأس العالم أنه سيبقى مع أتلتيكو قبل أن يمدد عقده.

كما شهدت الحصة التدريبية لأتلتيكو أيضاً مشاركة النجم الفرنسي الآخر لوكاس هيرنانديز، بعد تتويجه مع الديوك بلقب كأس العالم.

وكتب أتلتيكو عبر حسابه الرسمي على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي «انظروا من عاد» تحت صورة للنجمين، مضيفاً «افتقدناكما».