صلاح رفض «رسميا» ريال مدريد قبل التجديد مع ليفربول

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة «إل باييس» واسعة الانتشار في إسبانيا في عددها أمس عن أن نجم ليفربول، المصري محمد صلاح رفض عرضا رسميا تقدم به نادي ريال مدريد للتعاقد معه قبل إعلان تجديد عقده مع ليفربول في الأيام الأولى لشهر يوليو الماضي، قائلة إن الأمر حصل كذلك مع مهاجم توتنهام الانجليزي هاري كاين.

وقالت الصحيفة إن الريال، الذي بدأ وقتها يستعد لرحيل البرتغالي رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، كان يبحث بشكل جاد عن نجم يعوض مكان "صاروخ ماديرا" في الملكي، وأن الفرصة كانت متاحة لصلاح ليكون بديلا لرونالدو، إلا أن قناص ليفربول، رفض العرض خلال اجتماع غير معلن، تم بين وكيله وممثلين عن إدارة ريال مدريد.

وأشارت "إل باييس"، إلى أن النجم المصري فضل الاستمرار في ليفربول على خوض تجربة قد لا تكون مرضية له، خاصة وأنه في موسمه الأول حقق نجاحا غير مسبوق مع طريقة لعب مدربه الألماني يورغن كلوب، الذي أسهم في منحه الحرية التي يحتاجها للتحرك على أرضية الملعب، بخلاف خشيته من الضغوط الكبيرة التي تمارس على اللاعبين، خاصة النجوم مع فريق بحجم ريال مدريد مطلوب منه تحقيق البطولات الكبرى في كل سنة.