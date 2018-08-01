مدرب «البايرن» يصدم ليفاندوفسكي ويرفض بيعه

المصدر: برلين - أ.ف.ب

وجّه مدرب بايرن ميونيخ، نيكو كوفاتش، صدمة إلى نجم الفريق، روبرت ليفاندوفسكي، بأن تشبث ببقائه، مؤكداً رفضه القاطع لرحيله. وكان البولندي عبر مرار عن رغبته في الرحيل، لكن النادي «البافاري» لن يبيع هدافه في فترة الانتقالات الحالية.

وتصدّر ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا قائمة هدافي بايرن في ثلاثة من المواسم الأربعة الأخيرة، عقب انضمامه في 2014، وسجل 40 هدفاً أو أكثر في المواسم الثلاثة الماضية.

وساعد تألقه النادي على تعزيز هيمنته المحلية وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الألماني في أربع سنوات، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن ليفاندوفسكي، الذي يمتد عقده مع بايرن إلى 2021، يسعى إلى الانتقال لناد جديد. وأبلغ كوفاتش الشبكة الإعلامية «سكاي سبورتس»، أنه «لا يوجد جديد بشأن روبرت. الوضع الحالي هو أنه لن يترك النادي لأنه مهاجمنا الأول. وبالتأكيد نحن لا نريد أن نفقده». وتابع: «صحيح أن روبرت يفكر في اللعب في مكان آخر. بطبيعة الحال، هناك ما يرغبه وهناك ما نريده نحن». وأضاف: «نحن بايرن ميونيخ، نمتلك مهاجماً كبيراً. روبرت مرتبط بعقد، وسيبقى بالتأكيد لأطول فترة ممكنة».

وقال مدرب إينتراخت فرانكفورت، ومنتخب كرواتيا السابق: «إنه لا يتوقع أن يؤثر الحديث عن الانتقال لناد آخر في ليفاندوفسكي في الموسم الجديد».

وتابع: «إنه لاعب محترف ويدرك أنه يمتلك شيئاً ليثبته لنفسه وللآخرين. يدرك هذا بالفعل، لكننا سنقولها مرة أخرى.. يجب عليه رفع مستواه».