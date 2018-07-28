مدرب ليفربول عن إصابة محمد صلاح.. "راموس مصارع ولا يرحم"

المصدر: محمد أبو إسماعيل- دبي

تحدث مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، لأول مرة عن إصابة هداف فريقه وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي محمد صلاح، والذي كان قد تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف وكانت سبباً رئيسياً في خسارة الفريق الإنجليزي بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد الإسباني بعد الخروج المبكر لهداف الفريق.



وفتح المدرب الالماني يورغن كلوب ملف الهزيمة النهائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة ووصف قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس بأنه "لا يرحم" و "مصارع".

وقال يورغن كلوب في تصريح نشره موقع الميرور الإنجليزي: "لستُ متأكدًا من أنها تجربة سنخوضها مجددًا، تذهب للنهائي يتم ضرب حارس المرمى والإطاحة بهدّاف الفريق كالمصارعين ثم تفوز، شاهدت اللقطة طبعًا، إذا لم تكن مشجعًا لريال مدريد ستقول إنها عنيفة ووحشية، لن تقول " واو، التدخل ممتاز! " إنها وحشية!".

وأضاف المدرب الألماني: "راموس قال عدة أشياء لم تعجبني، كشخص فهي لم تعجبني. وكأنه يقول " أيًا كان! ماذا يريدون؟ الأمر طبيعي لا هو ليس طبيعيًا، لو كانت تقنية الفيديو المساعد موجودة فهذه لحظة مناسبة لاستخدامها، ليست بطاقة حمراء لكن ستقول " ما هذا؟ ".

وتابع المدرب الألماني: "إذا جمعت حالات راموس معًا فإنك سترى العديد مثل هذه، في العام الماضي ضد يوفينتوس كان مسؤولًا عن طرد كوادرادو، العالم يعتقد بأنك ستستخدم أي سلاح في سبيل الفوز، حسنًا أنا لست كذلك".