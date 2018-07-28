لويز فيليبي سكولاري مدرباً لبالميراس

المصدر: برازيليا - أ.ف.ب

أعلن نادي بالميراس البرازيلي لكرة القدم، مساء أول من أمس، تعيين مدرب السيليساو السابق لويز فيليبي سكولاري مديراً فنياً لفريقه، خلفاً لمواطنه روجر ماشادو المقال من منصبه في اليوم ذاته، غداة الخسارة أمام فلومينينزي (صفر-1)، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المحلي.

وأعلن بالميراس في بيان أن سكولاري (69 عاماً): «وقع عقداً مع النادي حتى عام 2020. وستكون المرة الثالثة التي يقود فيها المدرب فريقنا»، في إشارة إلى إشراف سكولاري على الفريق بين 1997 و2000، ثم بين 2010 و2012.

وأوضح النادي أن سكولاري الموجود حالياً في البرتغال «سيقوم بتسوية التفاصيل الأخيرة من أجل التوجه إلى البرازيل»، وسيكون في ساو باولو «الأسبوع المقبل».

ونجح بالميراس، بقيادة سكولاري، في إحراز كأس ليبرتادوريس عام 1999، وكأس البرازيل عامي 1998 و2012، وكأس ميركوسور (سوداميريكانا حالياً) في 1998.

وكان سكولاري أشرف على تدريب المنتخب البرازيلي بين 2001 و2002، قاده خلالها إلى اللقب العالمي الخامس في كوريا الجنوبية واليابان، ثم في مونديال 2014، عندما خرج السيليساو بخسارة تاريخية على أرضه أمام ألمانيا في نصف النهائي 1-7، قبل أن ينهي العرس العالمي بخسارة مذلة أمام هولندا صفر-3، في مباراة المركز الثالث.