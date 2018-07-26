مورينيو: سنبدأ الموسم الجديد في وضع سيّئ

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

اشتكى مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، مبكراً من الوضع الذي يمر به فريقه، وقال في تصريحات صحافية: «سنبدأ الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في وضع سيئ»، والسبب بحسب رأيه أن «عطلات ما بعد كأس العالم تسببت في حصوله على وقت قصير لإعداد لاعبيه مقارنة بأندية أخرى». ويشارك الفريق حالياً في كأس الأبطال الدولية الودية المقامة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن عدم قدرته على تدريب تشكيلة كاملة سيظهر تأثيرها عندما يستضيف ليستر سيتي، ثم زيارة برايتون اند هوف البيون في أول مباراتين للدوري. ولن يشارك اللاعبون الذين بلغوا الدور قبل النهائي ونهائي كأس العالم في كأس الأبطال الدولية بسبب العطلة الإجبارية. وفازت فرنسا في النهائي على كرواتيا فيما انتصرت بلجيكا على انجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وهذا يعني أن بول بوغبا لاعب وسط فرنسا وروميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا من بين 11 لاعباً يغيبون عن يونايتد في لوس أنجلوس.