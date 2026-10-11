«قتل جاكي» يعيد كاثرين زيتا-جونز إلى لهجتها الأصلية

​لم تدرك كاثرين زيتا-جونز إلا بعد أن بدأت العمل ‌في مسلسل (كيل ​جاكي) أو «قتل جاكي» على منصة برايم فيديو أنها ولأول مرة في مسيرتها المهنية ستؤدي دور شخصية تتحدث بلهجة ويلز، لهجتها الأصلية.

وقالت زيتا-جونز لـ«رويترز»، متحدثة عن الشخصية التي تجسدها في المسلسل وهي تاجرة مخدرات سابقة تحولت إلى تاجرة ⁠أعمال فنية: «جاكي برايس من ويلز حتى اسمها يبدو من ويلز». وأضافت: «بمجرد أن ترسخت هذه الفكرة في ذهني لم يعد هناك مجال للتراجع. علي أن أكون صادقة، فقد شعرت بقليل ‌من الغيرة من الممثلين الآخرين الذين لم يضطروا أبداً إلى التحدث بلهجات مختلفة طوال حياتهم».

وأشارت الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار إلى أن ‌إدراكها لهذا الأمر دفعها إلى التفكير في مسيرتها ‌المهنية التي قضتها كلها تقريباً في تجسيد شخصيات بلهجات مختلفة ‌عن لهجتها.

فعلى سبيل المثال، ‌استخدمت الممثلة القادمة من ويلز اللهجة الأميركية في فيلم (ذا ترمينال) أو «صالة الوصول» عام ​2004 واللهجة الأسكتلندية في ‌فيلم (ديث ديفاينج أكتس) ​أو «أعمال تتحدى الموت» عام 2008، لكن اللهجة ⁠لم تكن الجانب الوحيد في مسلسل كيل جاكي الذي جذبها إلى الدور؛ إذ انبهرت زيتا-جونز بالشخصية نفسها، جاكي برايس ​تاجرة الكوكايين السابقة ⁠التي تعيش ⁠حياة مليئة بالرفاهية من خلال بيع الأعمال الفنية مستغلة ثغرات ضريبية.

وبعد 20 عاماً من العيش في الخفاء، تنقلب حياة جاكي الهادئة رأساً ⁠على عقب عندما يتم التعاقد مع مجموعة من القتلة المحترفين المعروفين باسم الشياطين السبعة لقتلها. ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً دانيال إنجز وجوليان ريند-توت وسيسي ​بابيت كنوسن، وكريستين آدامز.