حفل أول من نوعه وسجادة حمراء.. لجوائز موسيقى الذكاء الاصطناعي

احتفى الحفل الأول من ​نوعه لتوزيع جوائز للموسيقى المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بمبتكري أغانٍ ‌باستخدام هذه التقنية، ​ولو بشكل جزئي، وهو مجال أثار انتقادات ودعاوى قضائية بينما جذب ملايين المستمعين، ووصل إلى قوائم الأغاني الأكثر رواجاً.

وخلال الحفل الذي أقيم، أول من أمس، في وسط مدينة لوس أنجلوس، أكد مقدمو الحفل والفائزون أن الموسيقى المنتجة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تعتبر جزءاً من فن جديد يتطلب موهبة حقيقية، فضلاً عن ساعات طويلة ⁠من توجيه الذكاء الاصطناعي للحصول على الصوت المناسب.

وكانت الجوائز الكبرى ‌لتلك الليلة، وهي جائزة فنان العام وأغنية العام وألبوم العام المخصصة للذكاء الاصطناعي، من نصيب زنايا مونيه، وهي شخصية افتراضية مولدة بالذكاء الاصطناعي ومعروفة بأغنية «كيف كان لي أن أعرف؟».

وابتكرت تيليشا «نيكي» جونز شخصية مونيه. وقالت إنها كتبت جميع كلمات الأغنية ثم لحنتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مضيفة على السجادة الحمراء ‌قبل الحفل: «أشعر بأن موسيقى الذكاء ​الاصطناعي أمر جديد يجب على الناس ⁠فقط التعود عليه. ولا أرى أنها ستختفي في أي وقت قريب».