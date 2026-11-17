احتفى نجوم الشاشة الكبيرة في ​هوليوود بمسيرة الممثلة جلين كلوز والمخرج ريدلي سكوت، خلال حفل ​توزيع جوائز الحكام السنوي الذي يعد أحد أولى فعاليات موسم جوائز الأفلام.

وكان الاثنان من بين خمسة من كبار الشخصيات في صناعة السينما، الذين مُنحوا جوائز أوسكار فخرية في حفل حضره نجوم عالميون، من بينهم توم كروز والثنائي ⁠الشهير زيندايا وتوم هولاند.

وقالت كلوز (79 عاماً)، التي لم تفز بجائزة الأوسكار قط رغم ترشيحها ثماني مرات، إن عدم حصولها على الجائزة لم يشغل بالها على الإطلاق، وأضافت: «شعرت دوماً بأن أعظم شرف أن أكون في هذه القاعة محاطة بأشخاص كانوا دائماً مصدر إلهام لي».

وقدم مات ديمون نجم فيلم «الأوديسا»، ريدلي سكوت، المرشح أربع مرات لجائزة الأوسكار وصانع أفلام ⁠حازت إشادات واسعة.