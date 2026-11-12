رحيل ستيسي كيتش.. مجسّد هيمنغواي والشخصيات الصارمة

توفي الممثل الأميركي، ستيسي كيتش، ​الذي جسد شخصيات صارمة، مثل المحقق ‌مايك هامر ​والروائي الأميركي الأسطوري إرنست هيمنغواي، أول من أمس، عن عمر ناهز 85 عاماً، وقالت زوجته مالغوشيا توماسي، وهي ممثلة بولندية، إن كيتش توفي في بولندا «بعد صراع ⁠طويل وصعب مع مرض قلبي خطير»، وأضافت: «لم يكن ستيسي فقط ممثلاً أسطورياً يحظى بإعجاب وحب الجماهير في أنحاء العالم، ‌بل كان أيضاً زوجي الحبيب ورفيقي وقلب عائلتنا».

وجسد كيتش عشرات الشخصيات في التلفزيون ‌والسينما، وكان ‌أبرز أدواره دور مايك ⁠هامر، المحقق قوي الشخصية الذي يضع قبعة ويرتدي معطفاً طويلاً، حيث جسده في حلقات تلفزيونية وأفلام مقتبسة ​من ⁠أعمال ⁠كاتب قصص التشويق ميكي سبيلاين، وكان لكيتش ​تاريخ مع هيمنغواي، الكاتب والمغامر المعقد الحائز جائزة نوبل، وأدى تجسيده لشخصية الكاتب في مسلسل «هيمنغواي» عام 1988 إلى فوزه بجائزة «غولدن ​غلوب».