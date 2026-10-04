صفقة توسع عرض «نتفليكس» لمحتوى «ديزني»

وافقت شركة ديزني على ​منح «نتفليكس» ترخيصاً لمجموعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، تشمل الأجزاء الحالية من سلسلة آيس إيدج ومسلسلي بيرسي جاكسون آند ذي أولمبيانز وويل ترينت. وستوسع الصفقة نطاق وصول نتفليكس إلى المحتوى المملوك لـ«ديزني» في الوقت الذي تعمل ‌فيه منصة البث المباشر على توسيع مكتبتها من خلال اتفاقيات الترخيص. وسيُتاح الموسمان الأولان من المسلسل الأصلي لمنصة ​ديزني+ بيرسي جاكسون آند ‌ذي ​أولمبيانز عالمياً على نتفليكس ⁠اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أشهر، كما ستبدأ أيضاً إتاحة ​أفلام ⁠آيس ⁠إيدج الخمسة عالمياً على نتفليكس لثلاثة أشهر، قبل الطرح السينمائي لفيلم آيس إيدج: ⁠بويلنج بوينت أوائل العام المقبل.