سلمى بلير: لم أكن أنوي فتح باب الطائرة أو إيذاء أحد

قال متحدث باسم الممثلة سلمى بلير، التي أُلقي القبض ‌عليها مؤخراً، ​ووجهت إليها تهمة الاعتداء بسبب تصرفاتها على متن رحلة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز الأميركية، أول من أمس، إن الفنانة لم تكن تنوي إيذاء أي شخص أو فتح باب الطائرة.

وكرر بيان صادر عن المتحدث باسمها ⁠ما ورد في تصريحات سابقة عن أن بلير، المصابة بالتصلب المتعدد، تعرضت لحالة طبية طارئة على متن الرحلة الجوية المتجهة من لوس أنجلوس ‌إلى نيويورك، مشيراً إلى أن بلير لم تحاول فتح باب الطائرة، كما أفادت وسائل إعلام.

وجاء في البيان: «لم تكن ‌هناك أي محاولة لفتح باب الطائرة. لم تكن ‌سلمى تنوي إيذاء أي شخص».

ودفعت بلير، الاثنين الماضي، ببراءتها من تهم الاعتداء على ضابط شرطة شارك في اعتقالها بمطار جون إف كنيدي بنيويورك، ​وعلى ممرضة بالمستشفى الذي ‌نُقلت إليه ​بعد ذلك.

فيما ذكر بيان صادر عن ⁠إدارة شرطة هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي أن الشرطة استقبلت الطائرة عند هبوطها عقب ورود بلاغات عن «راكبة تمارس العنف الجسدي» ​تم ⁠تحديد هويتها على ⁠أنها بلير. وأفادت الشرطة بأن اثنتين من المضيفات أبلغتا عن إصابات، ونُقلت إحداهما إلى المستشفى.

وتشتهر بلير، البالغة من ⁠العمر 54 عاماً، بدوريها في فيلمي «كرول إنتنشنز» و«هيلبوي». وتحدثت علناً عن تشخيص إصابتها بالتصلب المتعدد في 2018. وجاء في البيان الصادر عن ممثل بلير أنها تعاني من حالة عصبية تعرف باسم التأثير البصلي الكاذب «والتي تؤثر ‌بشكل مباشر على الطريقة التي تظهر بها الحالة الطبية أمام الأشخاص الذين ​لا يعرفونها».