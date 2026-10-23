111 يوماً في المحيط.. أميركية تسبح 1448 كيلومتراً في إنجاز تاريخي

أصبحت رياضية التحمل الفائق، كاثرين ‌بريد، هذا ​الأسبوع، أول شخص يقطع سباحةً ساحل كاليفورنيا بالكامل البالغ طوله 900 ميل (1448 كيلومتراً)، حيث أكملت رحلتها من ولاية أوريغون إلى المكسيك في أقل من أربعة أشهر.

ووفقاً لمنظمي رحلة «سويم كاليفورنيا»، واجهت بريد، البالغ عمرها 33 عاماً ⁠والمولودة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تيارات خطرة وعواصف وأسماك قرش ومياه الصرف الصحي، بينما كانت تسبح بضربات سباحة حرة لمدة تصل إلى خمس ساعات يومياً، ‌خلال رحلتها التي استمرت 111 يوماً.

وكان يرافقها طوال فترة السباحة قارب صغير مزود بمحرك، وبقارب فريقها الشراعي البالغ طوله ‌52 قدماً ويحمل اسم «كاتاليست»، حيث كان على متنه ‌مراقبون تابعوا تحركاتها، ورصدوا إحداثيات موقعها، ووثقوا تقدمها ‌من خلال التصوير.

وقال المتحدث ‌وليام رينهارت، إن بريد، التي كانت تسبح على بُعد ​ثلاثة إلى خمسة ‌أميال من ​الشاطئ، قطعت في المتوسط نحو 10.3 ⁠أميال يومياً، وقضت 18 يوماً خارج الماء سواء في فترات راحة مجدولة أو بسبب توقفات اضطرارية فرضتها سوء ​الأحوال ⁠الجوية.

وانطلقت بريد ⁠من مياه المحيط الهادئ قبالة الحدود بين كاليفورنيا وأوريغون، في أول يوليو الماضي، ووصلت إلى خط النهاية عند الحدود ⁠البحرية بين الولايات المتحدة والمكسيك يوم الإثنين الماضي.

وسارع طاقم الدعم الخاص بها إلى إخراجها من الماء في مناسبات عدة عند رصد أسماك القرش، ولعل أكبر التحديات الجسدية التي واجهتها كانت التيارات البحرية القوية المتجهة شمالاً، ‌والتي كانت تعاكس مسارها مباشرة قبالة شمال كاليفورنيا، والتي اشتدت بسبب ظروف ظاهرة ​النينيو القوية السائدة في شرق المحيط الهادئ.

وفي رسالة مصورة على موقع يوتيوب سُجلت في بداية رحلتها، قالت بريد: «أريد أن أروي قصة كيف غيّر المحيط حياتي، وأريد ​أن يحمي الناس هذا ‌الساحل».