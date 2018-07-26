البايرن ينفي الاتفاق على انتقال بواتينغ إلى سان جرمان

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني، أنه لا توجد اتصالات مباشرة مع سان جرمان الفرنسي بخصوص امكانية انتقال مدافع البايرن جيروم بواتينغ للفريق الفرنسي. وشدد النادي في بيان صحافي على أن حصول اتفاق أمر وارد.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه للصحافيين بلوس أنجلوس، حيث يعسكر الفريق الألماني: يجب أن ننتظر لنرى ما اذا كنا سنحصل على قيمة مقبولة من الطرفين.

لكن النادي الباريسي يقف تحت مجهر الاتحاد الأوروبي في إطار مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، بعد انفاقه الكبير في 2017، عندما ضم البرازيلي نيمار (222 مليون يورو) والمهاجم الشاب كيليان مبابي (180 مليون يورو).

وأشار بايرن إلى أنه في حال الحصول على عرض مناسب سيترك مدافعه المرتبط معه بعقد حتى 2021.