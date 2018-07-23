محمد صلاح يرفض عرض من برشلونة بـ 180 مليون يورو والسبب ميسي

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

رفض اللاعب المصري وهداف الدوري الانجليزي وأفضل لاعب في الموسم محمد صلاح، عرضاً مغرياً من فريق برشلونة الاسباني من أجل الانتقال إلى بطل الدوري الموسم القادم، وصل إلى تقديم 180 مليون يورو إلى النادي الإنجليزي إضافة إلى حصول الفرعون المصري على 22 مليون يورو سنوياً، وذلك بسبب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكر موقع دون بالون الاسباني أن النادي الكتالوني سعى جدياً للتعاقد مع أكثر من لاعب لصالحه ولكنها انتهت بالفشل، سواء كان ذلك مع اللاعب الفرنسي غريزمان، أو مواطنه مبابي، وكذلك البلجيكي هازارد، وكان من ضمن مساعي الفريق الكتالوني هو اللاعب المصري محمد صلاح.

وأشار الموقع أن اللاعب المصري رفض الفرعون المصري للعرض الاسباني ليس بسبب حب اللاعب إلى فريق ريال مدريد، وإنما وجود ليونيل ميسي في الفريق حيث ان تواجد اللاعب الأرجنتيني في الفريق لا يساعد محمد صلاح وانما يقلل ن فرص ظهوره وهو ما حدث مع اللاعب الأرجنتيني ديبالا في المنتخب، وبالرغم من المبلغ الكبير المقدم في الصفقة إلى أن العرض لم يقنع اللاعب المصري محمد صلاح الذي يعرف أن فريق العمل مع المدرب الالماني يورجن كلوب أدى كل الخطوات الصحيحة للفوز دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل وهو ما جعله يتمسك بالبقاء مع فريقه.