رسمياً: محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو وغريزمان على جائزة الكرة الذهبية

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أصبح اللاعب محمد صلاح، أول لاعب مصري يتواجد في القائمة النهائية لأهم جائزة تقدم في العالم للاعبي كرة القدم في إنجاز جديد للفرعون المصري، وذلك بعدما كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية “البالون دور” لعام 2018، وتضمنت القائمة التي تضم 9 لاعبين الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الانجليزي وأفضل لاعب بالمسابقة في موسمها الماضي.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2018، ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، رافاييل فاران (ريال مدريد)، محمد صلاح (ليفربول)، إدين هازارد (تشيلسي)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، نغولو كانتي (تشيلسي).

ويذكر أن اللاعب كريستيانو رونالدو هو حامل لقب أخر جائزة وتساوى بها مع اللاعب الأرجنتيني لوينل ميس، ولكلاً منها خمس مرات.