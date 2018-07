بالفيديو: رسالة من محمد صلاح تحسم مستقبل الحارس البرازيلي أليسون

كشف حارس مرمى روما السابق وليفربول الجديد، البرازيلي أليسون، أن هداف فريق ليفربول الإنجليزي ولاعب روما السابق، المصري محمد صلاح، كان سبباً في انتقاله إلى الفريق الإنجليزي وكشف الحارس في لقاء أجراه مع التلفزيون الرسمي لليفربول أنه تلقي رسالة من محمد صلاح جاء فيها: "ما الذي تنتظره نحن هنا في انتظارك".

ورد الحارس البرازيلي على محمد صلاح: "أهدا أنا في الطريق الأن"، وذلك جاء في مرحلة متأخرة من المفاوضات، وأشار الحارس أنه سعيد جداً بالعودة إلى اللعب مرة أخرى مع اللاعب المصري محمد صلاح.

وكان ليفربول قد حسم ملف التعاقد مع الحارس البرازيلي بعد سلسلة من المفاوضات مع تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الاسباني إلا أن النادي حسم المفاوضات بأغلى صفقة حارس مرمى في التاريخ قدرت بـ 75 مليون يورو.

