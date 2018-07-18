قميص «الديوك» المزين بنجمتين لن يتوفر قبل شهر

المصدر: باريس - أ ف ب

لن يكون القميص الجديد لمنتخب فرنسا المزين بنجمتين بعد الفوز بمونديال روسيا 2018، متوافرا في الأسواق قبل منتصف شهر أغسطس كما أشارت، الشركة الأميركية للألبسة الرياضية «نايكي».

وكانت «نايكي» وضعت القميص الجديد المزين بنجمتين، في إشارة الى فوز فرنسا بكأس العالم عامي 1998 و2018، للبيع على موقعها الإلكتروني عشية تتويج منتخب «الديوك» على حساب كرواتيا (4-2)، وقد احتفل المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي بفوز منتخب بلاده مرتديا القميص الجديد، كما احتفل به لاعب خط الوسط بول بوغبا.

غير أن هذا القميص، الذي يقدر ثمنه بـ 85 يورو، لم يعد متوافرا.

وأشارت «نايكي» بدون أن تذكر أي سبب للتأخير لمدة شهر «القميص كان متوافرا فقط على الموقع الإلكتروني للشركة نايكي دوت كوم، عشية الأحد بعد صافرة النهاية (المباراة النهائية)، وسيكون متوافرا في الأسواق منتصف شهر أغسطس».

كما لم تشر الشركة الأميركية إلى عدد القمصان التي ستنتجها، أو إلى عدد القمصان التي بيعت على الإنترنت عشية انتهاء المباراة النهائية.

واستنفد القميص المزين بنجمة واحدة في إشارة إلى الفوز بمونديال 1998، والذي ارتداه منتخب «الزرق» في روسيا على الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية، ولكن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ما زال يروج له.