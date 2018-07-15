بالصور.. اقتحام مشجعين لأرض الملعب في نهائي المونديال

المصدر: جعفر محمد أحمد - دبي

شهدت الدقيقة 51 من نهائي مونديال روسيا بين منتخبي بين فرنسا وكرواتيا،، اقتحام بعض المشجعين أرضية ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، مما جعل الحكم يوقف اللقاء للحظات، قبل أن يتم التعامل معهم من قبل قوات الأمن وإخراجهم من المباراة.

وفي حادثة هي الأولى منذ بداية المونديال، اقتحم أربعة أشخاص بينهم امرأتان، من متابعي مباراة نهائي كأس العالم أرضية الملعب في الشوط الثاني، بعد أن نجحوا من اختراق الحاجز الأمني ونزلوا أرضية الملعب، قبل أن يركضون حتى المنتصف، وسط ملاحقة من رجال الأمن، بينما أوقف الحكم المباراة لحين إخراجهم.

وتمكن رجال الأمن المدنيين من ملاحقة الأفراد الذي اقتحموا الملعب مرتدين ملابس تبدو وكأنها زي رسمي، لحظة استحواذ منتخب كرواتيا على الكرة من ناحية اللاعب راكيتيتش الذي كان يقود هجمة مرتدة لمنتخب بلاده في محاولة لإحراز هدف التعادل وقتها، وقاموا بإخراجهم من الملعب محمولين من الأيدي والأرجل، ليتم استكمال المباراة بعد توقفها للحظات.

وتسببت تلك الحادثة في قيام المنظمين للمباراة بطلب تعزيزات أمنية، حيث تمت إحاطة جميع مدرجات الملعب برجال الأمن تفادياً لتكرار الاقتحام حتى نهاية المباراة بفوز المنتخب الفرنسي على منافسه الكرواتي بـ 4 أهداف مقابل هدفين.