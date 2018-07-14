مدرب بلجيكا يكشف عن بديل كريستيانو رونالدو في ريال مدريد

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

رد مدرب منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الجمعة والخاص بمباراة إنجلترا في تحديد المركز الثالث، على سؤال خاص برؤيته عن بديل اللاعب كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، حيث أكد أن نجم فريق تشيلسي الإنجليزي إيدين هازارد، قادر على تعويض رحيل النجم البرتغالي عن صفوف فريق ريال مدريد.

وقال مارتينيز: "أعتقد أن هازارد مستعد لخوض تحدٍ من هذا القبيل، فهو لاعب وصل إلى مرحلة كبيرة من النضج تؤهله لأن يكون الركيزة الأساسية التي سيقوم عليها مشروع ريال مديد الجديد، اللاعب لديه شخصية لا تصدق، فهو قائد يعتمد عليه، ودائمًا ما تكون لديه عقلية الفوز، أرى أن بإمكانه اللعب في أي فريق في العالم أيًا كان اسمه".

واختتم المدرب قائلًا: "هازارد يعتبر نموذجًا للاعب كرة القدم الحديثة، حيث إنه يعد أحد أفضل لاعبي العالم في المراوغات، فلديه قدرة كبيرة على اختراق الدفاعات".

وكانت تقارير صحافية إنجليزية ربطت اسم هازارد بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد، وأشارت إلى أن النادي الملكي جهز عرضًا لضم اللاعب تبلغ قيمته 170 مليون يورو.