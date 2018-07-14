3000 عينة تؤكد نظافة مونديال روسيا من المنشطات

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لم يسجل أي حالة تعاطي منشطات من بين 3000 عينة تم جمعها قبل وخلال نهائيات كأس العالم، المقامة حالياً في روسيا، ويسدل الستار عنها يوم غدٍ الأحد، بلقاء المنتخبين الفرنسي والكرواتي.

يتم استكمال الاختبارات من خلال لجوء «فيفا» إلى برنامج جواز السفر الحيوي.

ووفقاً لـ«فيفا» تم جمع 2761 عينة قبل دخول المنتخبات منافسات المونديال الروسي، و262 عينة خلال مجريات البطولة، منها 108 عينات في غير أيام المباريات، وذلك في إطار أكبر برنامج من نوعه بتاريخ نهائيات كأس العالم. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له، أنه: «يتم استكمال الاختبارات المعتادة من خلال لجوء (فيفا) إلى برنامج جواز السفر الحيوي، الموجود لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات».

وأضاف البيان: «بموجب هذا الجواز فإن كل نتائج الاختبارات، بما في ذلك تلك التي أجرتها الاتحادات الوطنية والوكالات المحلية لمكافحة المنشطات خلال البطولات الدولية الكروية الكبرى، إضافة إلى البطولات المحلية، يتم تجميعها في جواز سفر حيوي، يخصّ الرياضي، ويوجد في نظام الإدارة والتحكم التابع للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والذي يضم فئة لقياس الدم، وأخرى لقياس البول».

وخضع جميع اللاعبين المشاركين في النهائيات الحالية لاختبارات لم يجر الإعلان عنها قبل وخلال النهائيات.