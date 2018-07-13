ريال مدريد يبدأ رسمياً خطوات التعاقد مع بديل رونالدو

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

دخل ريال مدريد في مراحل جادة للتفاوض مع بديل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر الفريق إلى يوفنتوس الايطالي، ورغماً من كثرة الاسماء المطروحة أمام الملكي، إلا أن صحيفة ماركا الاسبانية ذكرت أن النادي طلب من جوني كلافات، بدأ التفاوض مع والد اللاعب البرازيلي نيمار.

وذكرت الصحيفة أن مرحلة المفاوضات الجادة بعد أن أصبح معروفاً أن النادي الإٍسباني طلب بدء المفاوضات مع والد اللاعب البرازيلي أو على الأقل هذا ما يقال في البرازيل.

ووفقا لـ "جلوبي سبورت"، فإن مدير قسم كرة القدم الدولي في ريال مدريد كالافات، قام بإنشاء أول اتصال من أجل إقناع اللاعب بالانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

وقال الصحيفة: "يملك اللاعب البرازيلي عقدا حتى 2022 مع باريس سان جيرمان، ورفض نادي باريس سان جيرمان السماح لنجمه بالخروج نهائياً، وتدرك مدريد أنها ستكون مفاوضات صعبة، لكن الناجي يثق في قدرة اللاعب على ممارسة الضغط اللازم لفتح الأبواب".

وأضافت: "في فرنسا لا يوجد شرط للاستحواذ على اللاعب، وقد أنفق باريس سان جيرمان أكثر من 200 مليون يورو على لاعب برشلونة السابق منذ عام واحد فقط، ومن غير المرجح أن يرى النادي الفرنسي أي قيمة في بيعه بهذه السرعة، إلا إذا كان اللاعب هو الذي يجبره على المغادرة".