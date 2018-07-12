مدريد يعير المغربي حكيمي إلى بوروسيا دورتموند

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أمس، أنه تعاقد على سبيل الإعارة مع الدولي المغربي، أشرف حكيمي، قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني. وعلق المدير الرياضي لبوروسيا، ميكايل تسورك، على انتقال حكيمي قائلاً «أشرف حكيمي لاعب ديناميكي، سبق له أن لعب على أعلى المستويات مع ريال مدريد والمنتخب المغربي».

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن قيمة صفقة انتقال اللاعب، المغربي الأصل والإسباني الجنسية المولود في مدريد، وصلت إلى خمسة ملايين يورو.

وشارك حكيمي (19 عاماً) مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، وعلى الرغم من أن المغرب قدم أداء جيداً إلا أنه خرج من الدور الأول بعد خسارته أمام إيران والبرتغال بنتيجة صفر-1، وتعادله مع إسبانيا بطلة مونديال 2010 (2-2). وخاض حكيمي بقميص النادي المدريدي مباراتين أساسياً في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي، وسجل هدفين في تسع مباريات في الدوري الإسباني الموسم المنصرم. ويأمل دورتموند، الذي سيخوض المسابقة الأوروبية الموسم المقبل، أن يعتمد على جهود الظهير الأيمن السريع، والقادر على الإسهام هجومياً في الدوري الألماني وعلى الساحة الأوروبية.