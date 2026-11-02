تعيين الإماراتي محمد الحكيم نائباً لرئيس «مالتي بنك جروب»

عيّنت مجموعة «مالتي بنك» الإماراتي محمد الحكيم في منصب نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لمنصة «MB.io»، وسيتولى الحكيم مهام تعزيز الحضور العالمي للمجموعة، وقيادة توسع المنصة في أسواق دولية جديدة، والإشراف على توسيع نطاق «مالتي بنك إكستشينج». ويأتي هذا التعيين دعماً لطموحات المجموعة في قطاعات الأسواق المالية، والأصول الرقمية، والتكنولوجيا المالية.

وسيعمل الحكيم بشكل مباشر مع ناصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «مالتي بنك»، على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والحكومات وصناديق الثروة السيادية.

وتشمل مسؤولياته تطوير قدرات المجموعة في مجالات ترميز الأصول الواقعية، والتداول المؤسسي، وحلول التسوية العابرة للحدود.

ووفقاً للأرقام التي كشفت عنها المجموعة، فقد سجلت أحجام تداول وصلت إلى 450 مليار دولار أميركي (1.65 تريليون درهم إماراتي)، مع بلوغ ذروة أحجام التداول اليومية 55 مليار دولار أميركي.

ويتمتع محمد الحكيم بخبرة قيادية واسعة اكتسبها من خلال عمله في جهات حكومية ومؤسسات مالية دولية قبل انضمامه إلى مجموعة «مالتي بنك»، حيث شغل منصب الرئيس والمدير العام لشركة «كريبتو دوت كوم» (Crypto.com)، وذلك بعد توليه دوراً قيادياً رفيع المستوى في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو أيضاً خريج «برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة».

كما عمل على تطوير مبادرة حكومية للمدفوعات الرقمية بالتعاون مع دائرة المالية في دبي، بما في ذلك إطلاق مرحلتها التجريبية، إلى جانب توسيع العلاقات المؤسسية مع الجهات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات العالمية.