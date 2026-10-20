قرقاش: رسالة محمد بن راشد لأبناء الخليج.. حِكمَة في توقيت بالغ الأهمية

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن رسالة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج العربي، من أجمل وأصدق ما كُتب عن منطقتنا، قائلا إنها "رسالة حكيمة في توقيت بالغ الأهمية".

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، إلى أبناء الخليج العربي، من أجمل وأصدق ما كُتب عن منطقتنا، بما تحمله من اعتزاز بتاريخنا المشترك وإيمان بمصيرنا الواحد ومستقبلنا الواعد".

وتابع قائلا: "ولعل من أهم ما ورد فيها تحذيره من الأجندات الضيقة والنفوس المريضة التي تسعى إلى التفريق بين أبناء الخليج، وتأكيده أن قوتنا تكمن في تقاربنا وتعاوننا وحسن إدارة اختلافاتنا".

وأضاف قرقاش: "رسالة حكيمة في توقيت بالغ الأهمية، تستحق أن نتأمل معانيها ونتمسك بمضامينها.. حفظ الله الخليج، وأدام عزّه ومجده وازدهاره".