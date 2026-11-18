تقدّم حكيم جيفريز الأربعاء خطوة حاسمة باتجاه انتخابه أول رئيس أسود لمجلس النواب الأميركي، بعدما انتخبه الديموقراطيون زعيماً لهم، عقب فوزهم الساحق في الانتخابات النصفية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

ولم يواجه جيفريز (56 عاماً) الذي يقود الديموقراطيين في مجلس النواب منذ العام 2022، أي منافس معلن في الاقتراع المغلق للحزب، على الرغم من معارضة بعض الديموقراطيين المنتخبين حديثاً.

ولا يزال يترتب عليه الفوز بتصويت رسمي من قبل كامل أعضاء مجلس النواب الجديد في يناير.