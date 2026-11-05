جيفريز يعلن ترشحه رسمياً لرئاسة مجلس النواب الأميركي بعد فوز الديمقراطيين

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز، ترشحه رسمياً لرئاسة المجلس، في رسالة إلى زملائه حصل عليها موقع "أكسيوس"، عقب فوز حزبه بالسيطرة على المجلس في انتخابات التجديد النصفي.

وكتب جيفريز في رسالته: "أكتب إليكم لأطلب بكل تواضع دعمكم لترشحي لتولي رئاسة مجلس النواب المقبلة. علينا الآن، ونحن في الأغلبية، أن نحقق التغيير الجذري الذي يطالب به الشعب الأميركي".

وبحسب "أكسيوس"، من المتوقع على نطاق واسع أن يتولى جيفريز رئاسة المجلس، ما سيجعله أول أميركي من أصل إفريقي يشغل المنصب.