بالصور: 4 خيارات متاحة لخلافة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد ليس من بينهم محمد صلاح

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

تسبب الانتقال المفاجئ لنجم فريق ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صدمة بين جمهور الفريق حول العالم، والسؤال المطروح الأن هو من سيكون خليفة اللاعب البرتغالي في الفريق الإسباني بداية من الموسم القادم، حيث أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية استفتاء على موقعها، شارك فيه أكثر من 200 ألف من جمهور الميرنجي، حول مدى استفادة النادي من رحيل النجم البرتغالي والأسماء المفضلة لتعويضه.

وشهد الاستفتاء طرح أكثر من لاعب على رأسهم لاعب فريق باريس سان جيرمان، الفرنسي مبابي، وعدد أخر من اللاعبين ليس من بينهم لاعب ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، والذي ارتبط اسمه كثيراُ الموسم الماضي بالانتقال إلى الفريق الملكي، كما شهد التصويت سؤال عن مدى صحة قرار التخلي عن أفضل لاعب في تاريخ النادي.

حيث وافق 47% من عدد المصوتين في الاستفتاء على قرار تخلي إدارة الملكي عن كريستيانو، فيما أيد 63% منهم بأنه اللاعب الأعظم في تاريخ النادي، وبخصوص أسباب مغادرة الفريق بتلك الطريقة المفاجئة، يعتقد 57% أنها تعود لأسباب مالية، و29% لتراجع تأثيره مع الفريق، بالإضافة إلى 14% لأسباب رياضية.

وأشارت ماركا إلى أن 54% من عدد المصوتين يفضلون التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، فيما اختار 15% التعاقد مع إيدين هازارد نجم تشيلسي، و14% اختاروا نيمار، بينما 6% فقط يريدون التوقيع مع هاري كين.