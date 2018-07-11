تعرف على ثاني اللاعبين المغادرين رسمياً لريال مدريد

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

واصل فريق ريال مدريد التخلي في لاعبي الفريق الأول فبعد ساعات من التخلي عن الهداف التاريخي للفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أعلن اليوم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ضم الدولي المغربي أشرف حكيمي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وسينضم حكيمي لبوروسيا دورتموند لمدة عامين على سبيل الإعارة، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال الموسم المنصرم رفقة الملكي، ونشر الحساب الرسمي للفريق الألماني، عبر موقعه الرسمي على موقع تويتر، صورة للاعب البالغ من العمر 19 عامًا، وهو يرتدي القميص الأصفر الخاص بالفريق.