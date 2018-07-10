رسمياً برشلونة يعقد أولى صفقاته

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أعلنت إدارة نادي برشلونة منذ قليل، إتمام أولى صفقاتها الصيفية بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي آرثر هينريك ميلو، (21عاماً) وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا أكد خلاله إنهاء الاتفاق على ضم لاعب فريق جريمو على أن يتواجد في ملعب كامب نو بعد غد الأربعاء من أجل التوقيع بشكل رسمي على الصفقة.

وكان من المقرر أن ينضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف البلوجرانا في شهر يناير القادم، قبل أن يتم تعديل موعد الصفقة بناء على طلب النادي الكتالوني.



وبلغت قيمة الصفقة المالية 31 مليون يورو مبلغ ثابت، إلى جانب 9 ملايين يورو متغيرات على أن يوقع اللاعب على عقد ساري لمدة 6 سنوات، كما تضمن العقد شرطُا جزائيًا بقيمة 400 مليون يورو، ولم يتم تحديد موعد حتى الآن لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام كما هو متعارف عليه.