يسعى مدرب مانشستر يونايتد، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إلى التعاقد مع ثلاثة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما استهلّ مهمته بالخسارة أمام ليفربول برباعية نظيفة، في نتيجة أبقت الفريق في المركز الـ19 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“، نقلاً عن ”ديلي ميل“، أن بوكيتينو يريد ضم مهاجم وظهير أيسر وقلب دفاع، فيما قد تقل الميزانية المتاحة عن 50 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يدفع النادي إلى ترتيب أولوياته إذا تعذّر إتمام الصفقات الثلاث في يناير.

(Photo by Paul ELLIS / AFP) (PAUL ELLIS/AFP)

ويبرز مهاجم موناكو، فولارين بالوغون، بين الأسماء المطروحة لتدعيم الهجوم، إذ سبق لبوكيتينو تدريب اللاعب البالغ 25 عاماً مع منتخب أمريكا، كما يعرف بالوغون الكرة الإنجليزية بعدما تدرّج في صفوف أرسنال قبل انتقاله إلى الدوري الفرنسي.

(Photo by Paul ELLIS / AFP) (PAUL ELLIS/AFP)

وتزداد أهمية تدعيم الهجوم في ظل غياب السلوفيني بنجامين شيشكو بسبب إصابة في قصبة الساق يُتوقع أن تبعده حتى يناير، ما يحدّ من خيارات بوكيتينو في مركز رأس الحربة، بينما يحاول الفريق الابتعاد عن مراكز الهبوط.