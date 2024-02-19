أزارينكا تحجز موعداً مع رابيكينا في "تنس دبي"

ضربت المصنفة الـ 27 عالمياً البلاروسية فيكتوريا أزارينكا، موعداً يوم غدٍ مع المصنفة الرابعة عالمياً الكازاخستانية إيلينا رابيكينا في الدور الـ 32 من منافسات بطولة دبي لتنس اللاعبات المحترفات، عقب نجاح أزارينكا في تخطي عقبة منافساتها الهولندية أرانتكسا روس بمجموعتين دون رد، اليوم الإثنين في ختام الدور الأول للبطولة المقامة على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود بدبي، حتى 24 فبراير الجاري، والبالغ جوائزها 3.2 مليون دولار.

واحتاجت أزارينكا إلى ساعة و20 دقيقة لإقصاء روس، بعد مجموعة أولى حسمتها البلاروسية بواقع (6-2) في 33 دقيقة، قبل أن تواصل أزارينكا تفوقها في المجموعة الثانية (6-4) والفوز بالمباراة.

يذكر أن نظام بطولات اللاعبات المحترفات، صب في صالح الكازاخستانية إيلينا رابيكينا المصنفة رابعة عالمياً، في الحصول على تأهل مباشر إلى الدور 32، دون الحاجة إلى خوض المباريات في الدور الأول، كونها ضمن قائمة المصنفات الـ 10 الأوائل عالمياً.