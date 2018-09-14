دبا الفجيرة يفتقد 4 لاعبين أساسيين أمام الوحدة

المصدر: محمد

يواجه فريق دبا الفجيرة، عند الساعة الخامسة و35 دقيقة من عصر اليوم، نظيره الوحدة المنتشي بالفوز في كل مبارياته التي خاضها في الموسم الجاري، وذلك على استاد الفجيرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي.

ولا ترجع صعوبة المباراة على أصحاب الأرض إلى تألق «العنابي» فقط، وإنما إلى غياب ثلاثة من أبرز عناصر دبا، وهم: ياسر عبدالله وحميد الماس، والمحترف المغربي يحيى جبران، كما أن الفريق الدباوي خسر مباراتيه اللتين خاضهما أمام الوصل وبني ياس، إذ استقبل خلالها ستة أهداف دون أن يسجل أي هدف.

ويتطلع دبا الفجيرة إلى أن يكون لاعبه الأردني ياسين البخيت جاهزاً، ولا يعاني الإرهاق بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في أيام الـ«فيفا»، ليتمكن من مواصلة دوره الفني المؤثر، محتاطاً بإشراك اللاعب أحمد الغيص بدلاً منه، بينما سيخوض العنابي المباراة بخمسة لاعبين دوليين في حال تم تقييد اللاعب سيباستيان تيغالي في خانة اللاعبين المواطنين. من جهته، لم يُخفِ مدرب «النواخذة»، البرازيلي باولو كاميلي، تفاؤله في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، بعد أن تم تصحيح الأخطاء التي وقع بها الفريق أخيراً، ومفاجأة الوحدة.

في المقابل، يرى مدرب الوحدة، الروماني ريجيكامب، أن على لاعبيه اليقظة، لأن دبا الفجيرة سبق له أن تسبب في مشكلات سابقة، دون أن يحدد نوعية المشكلات، رغم تفوق العنابي في المواجهات السابقة معه، خصوصاً في آخر ثلاث مباريات انتهت جميعها لمصلحة فريقه.