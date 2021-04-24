النصف_الحلو.. «فيرفيتش» تكشف عن 200 تصميم محتشم لـ «رمضان والعيد»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت FARFETCH، المنصة الرائدة عالمياً في مجال الأزياء الفاخرة، عن إطلاق حملتها الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تسلّط الضوء على تشكيلات مصغّرة وحصرية من إبداع 30 مصمماً من الشرق الأوسط والعالم، يجتمعون حصرياً على منصّة FARFETCH.

وتعتمد الحملة الجديدة على رؤى مختلفة للأزياء المحتشمة، وتعرض في تشكيلات FARFETCH لشهر رمضان المبارك والعيد، مع أكثر من 200 تصميم حصري. ومن بين المصممين المشاركين: أنوشكا، وAS29، وأستلي كلارك، وبامبا، وباروني وكارولينا هيريرا، وشوبارد، ودايفيد موريس، وديفيد يورمان، وديون لي، ودولتشي اند غابانا، وElle B Zhou، وGolden Goose Kids، وجي دبليو أندرسون، وكارل لاغرفيلد، ومارشيسا، ونيكولاس كيركوود، وأوف وايت، وأوسكار دي لا رينتا، وبينكو، وبروينزا شولر، وبوتشي، وراساريو، وساندرا منصور، وسمسم، وشذى عيسى، وستيلا مكارتني كيدز، وتالر مارمو، وتوري برتش، ويوكو لندن، وتتوجه التشكيلات إلى الباحثات عن أزياء تلبي احتياجاتهن العمليّة، بأسلوب يجمع بين التقاليد والحداثة، من خلال تقديم الأزياء الكلاسيكية المفضّلة بلمساتٍ عصريةٍ مناسبة. واعتمدت التشكيلات على تقديم أزياءٍ مريحة وأنيقة، مع إمكانية تعديلها حسب أذواق السيدات. كما تقدّم أزياءً تناسب جميع المناسبات من الملابس ذات التصاميم المخصصة والقفاطين المميزة وفساتين السهرة المحتشمة وملابس المنزل الفاخرة. وقال إدوارد صبّاغ، المدير العام لمنصة Farfetch في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «حرصنا على أن نقدّم مجموعة من الأزياء المحتشمة والحصرية على منصة Farfetch لموسم شهر رمضان المبارك، من خلال التعاون مع مجموعة متنوّعة من العلامات المحليّة والعالمية ومن مختلف مجموعات الأزياء التي تحظى بشعبية خلال هذه الفترة. ونحرص في Farfetch على تلبية احتياجات العملاء وتقديم خياراتٍ حصرية فريدة ومميزة». وتعتبر شركة Farfetch منصة رائدة عالمياً في مجال الموضة والأزياء الفاخرة. حيث قام جوزيه نيفيز بإنشاء الشركة في 2007 انطلاقاً من عشقه للموضة، ثم تم إطلاق موقع التجارة الإلكترونية عام 2008 ليضم أكبر وأشهر البوتيكات الفاخرة في العالم. ويربط موقع Farfetch اليوم بين العملاء في أكثر من 190 دولة حول العالم، ويضم منتجات من أكثر من 50 دولة، ويشارك أكثر من 1300 من أشهر وأفضل البوتيكات والمتاجر والعلامات التجارية في مختلف أنحاء العالم. وهكذا، يقدم الموقع لعملائه تجربة تسوق لا مثيل لها، ويوفّر لهم أفضل مجموعات الأزياء الفاخرة مثل Browns وStadium Goods اللذين يوفران للعملاء أفضل المنتجات الفاخرة، إلى جانب منصة New Guards لتطوير العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الموضة. كما تقدّم المنصّة مجموعتها الواسعة من قنوات التواصل مع المستهلكين والحلول عالية المستوى في قطاع الأزياء الفاخرة ضمن مبادرتها Luxury New Retail.

• تتوجه إلى الباحثات عن أزياء تلبي احتياجاتهن العمليّة، بأسلوب يجمع بين التقاليد والحداثة.

• اعتمدت التشكيلات تقديم أزياءٍ مريحة وأنيقة، مع إمكانية تعديلها حسب أذواق السيدات.