أسبوع الموضة الصيني.. إرث الحرير يلتقي بثورة التكنولوجيا

تحولت العاصمة الصينية بكين إلى منصة واسعة لصناعة الموضة، مع انطلاق أسبوع الموضة الصيني لخريف 2026، الذي يجمع أكثر من 220 علامة تجارية من أربع قارات، في برنامج يجمع بين عروض الأزياء والمعارض والمنتديات والفعاليات التجارية، ويستمر الحدث مقدِّماً صورة واسعة عن التحولات التي تشهدها صناعة الأزياء الصينية وعلاقتها المتزايدة بالأسواق العالمية.

أحد أبرز ملامح أسبوع الموضة هذا العام يتمثل في العودة إلى الموروث الصيني، ولكن بلغة تصميم معاصرة، وتظهر في المجموعات عناصر مستوحاة من الفصول والمواسم الصينية، وتقنيات صناعة الحرير، وأقمشة تراثية مثل سونغ جين وشيانغ يون شا، إلى جانب إعادة توظيف الحرف التقليدية من خلال القصّات الحديثة والتقنيات الهيكلية الجديدة.

ويكشف ذلك عن تحول مهم في نظرة صناعة الأزياء الصينية إلى التراث، فبدلاً من التعامل معه بوصفه مادة متحفية، تسعى العلامات إلى تحويله إلى مصدر حي للإبداع، يمكن أن يدخل في الملابس اليومية والملابس الفاخرة والتصاميم المعاصرة.

وفي المقابل تفتح الدورة الحالية الباب أمام الموضة الرقمية، إذ بدأ مصممون في استخدام الخوارزميات والبيانات بوصفها أدوات تصميم، مع دمج التقنيات الحديثة بالمواد والزخارف الشرقية التقليدية. وهكذا تقف الموضة الصينية بين إرث يمتد لقرون وتكنولوجيا تعيد تعريف طريقة تصميم الملابس وعرضها وتسويقها.

ولا يقتصر أسبوع الموضة على عروض الأزياء، فقد صُمم البرنامج ليجمع بين الإبداع والصناعة والسوق، من خلال معارض تجارية ولقاءات بين العلامات والمشترين والمنتجين، إضافة إلى فعاليات تتناول التكنولوجيا والمنسوجات والاستدامة والاتجاهات الجديدة في الاستهلاك.

تنتقل عروض الأزياء كذلك إلى خارج القاعات التقليدية، إذ تستضيف مناطق مثل «798 آرت ديستريكت»، ومركز بكين للمعارض ومتحف الأكاديمية المركزية للفنون ومركز لونغفو الثقافي، ويحمل هذا التنوع رسالة واضحة: صناعة الأزياء الصينية لم تعد تنظر إلى أسبوع الموضة باعتباره مناسبة محلية لعرض المجموعات الجديدة، بل كمنصة لربط التصميم بالصناعة والتكنولوجيا والتجارة والثقافة.

ويعكس حضور أكثر من 220 علامة من أربع قارات اتجاهاً نحو جعل بكين نقطة التقاء بين مدارس تصميم مختلفة، في وقت تحاول فيه العلامات الصينية تعزيز حضورها خارج السوق المحلية، والاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلكين.

ومع استمرار الفعاليات حتى 15 سبتمبر الجاري، تبدو الصورة التي يرسمها أسبوع الموضة الصيني أكثر اتساعاً من مجرد اتجاهات لخريف 2026؛ إنها صورة لصناعة تحاول الموازنة بين الذاكرة والحداثة، وبين الحرف التقليدية والتكنولوجيا، وبين الهوية الصينية والطموح العالمي.

ومن بكين، تبدو الرسالة واضحة: الموضة الصينية تريد أن تتحدث بلغتها الخاصة، لكنها في الوقت نفسه تريد أن يكون صوتها مسموعاً على المنصة العالمية.