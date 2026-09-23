«انتيريرز الإمارات» تُقدّم لكم أحدث تشكيلةٍ من «برنهاردت»

"انتيريرز الإمارات"، العلامة التجارية الرائدة في عالم التصاميم الداخليّة الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عن تقديمها أحدث تشكيلةٍ من "برنهاردت"، العلامة التجارية العالمية والشهيرة في مجال قطع الأثاث العملية والفاخرة. تنفرد هذه التشكيلة الجديدة بالجمع المتقن والسلس بين التصاميم المعاصرة والحِرفية الملفتة واللمسات الراقية والأداء العملانيّ المدروس بعناية، وهي ميزاتٌ فريدة تجعل القطع المميّزة التي تضمّها هذه التشكيلة الجديدة مناسبةً لغرف المعيشة والطعام والنوم.

تجسد هذه التشكيلة مفهوم "برنهاردت" الخاص للفخامة العصرية، كونها تجمع بين التصاميم الأنيقة والأشكال المتناسقة والموادّ الفاخرة والتفاصيل الدقيقة، حيث صُمّمت القطع فيها لتلائم مختلف أنماط الديكور الداخليّ وأسلوب الحياة المفضّل لدى عملائها، مع طرحها تفسيراً معاصراً وخاصاً للتصميم الكلاسيكي، والتركيز في الوقت ذاته على عوامل الراحة والأناقة والأداء العمليّ اليوميّ.

في غرف المعيشة، تضفي الأرائك والكراسي من "برنهاردت" لمسةً من التناسق والجمال، كونها تتميّز بتنجيدها الفاخر وتفاصيلها الدقيقة، لتضمن جلساتٍ مريحة وسط تصميم بسيط، إنما يضجّ بالأناقة. كما تشتمل هذه التشكيلة على طاولاتٍ للقهوة وطاولاتٍ جانبية وطاولات كونسول ذات تصاميم مميّزة وتشطيباتٍ فاخرة تجذب الأنظار، مع حضورها الجذاب وتوفيرها أعلى مستويات الأداء العمليّ.

أما تشكيلة غرف النوم فتضمّ أسرّةً رائعة وطاولاتٍ جانبية وخزائن ملابس مبتكرة ومقاعد مصمّمة لنشر الشعور بالهدوء والتناسق في الأجواء، وتتكامل فيها التفاصيل الدقيقة مع الحلول العملية للتخزين والراحة المطلقة.

وتشمل تشكيلةُ غرف الطعام طاولاتٍ وكراسي أنيقة تنفرد بتصاميمها التي تجعلها مناسبةً للجلسات الرسمية والعائلية، كما للاستخدام اليوميّ. المتانة التي تتميّز بها هذه القطع وتشطيباتها الملفتة وتصاميمها المتنوّعة والراقية، تجعلها تتجانس مع أجواء وطبيعة جلسات تناول الطعام المتنوّعة.

وتكتمل روعة هذه التشكيلة الجديدة مع قطع الأثاث والأكسسوارات المتناسقة، ما يتيح لعملاء "انتيريرز الإمارات" ابتكار التصاميم الداخلية التي يرغبون فيها، مع لمساتٍ فريدة تُبرز فرادة عناصرها المميّزة وتُضفي عليها لمسةً جمالية استثنائية. تسلّط هذه التشكيلة الضوء على التزام "برنهاردت" بمفاهيم الحِرفية العالية والراحة والمواد الفاخرة والتصاميم الخالدة.

رائد دبس، الرئيس التنفيذيّ لشركة "انتيريرز الإمارات"، علّق بالقول: "تشكل "برنهاردت" نهجاً راقياً لمفهوم الحياة العصرية، تتكامل فيه الحِرفية الاستثنائية والتصاميم المتقنة والراحة الدائمة والتناغم الملفت والإبداع في كل تفصيل. وتأتي التشكيلة الجديدة لتمنح عملاءنا حرية ابتكار المساحات الداخلية الأنيقة بأسلوبهم الخاص والمميّز، وفرصة الاستمتاع الدائم بالدفء والأداء العمليّ والأصالة. يسعدنا أن نقدّم لعملائنا هذه التصاميم الاستثنائية في صالات عرض "انتيريرز الإمارات" وعبر موقعها الإلكترونيّ".

تتوفّر تشكيلة "برنهاردت" الجديدة حالياً لدى صالات عرض "انتيريرز الإمارات" في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، أو عبر الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com.