لم تكن منصة مكسيكو سيتي بالنسبة إلى المصممة المكسيكية ماريا بونسي مجرد مساحة لاستعراض مجموعة جديدة، بل تحولت إلى متحف متحرك للذكريات والأشياء والخيال، حيث امتزج الفن التشكيلي بالأزياء، وتجاوزت الملابس وظيفتها التقليدية لتصبح تكوينات فنية تتشكل حول الجسد، وتعيد رسم ملامحه.

وقدمت بونسي مجموعتها «أوبرا بريما»، مستندة إلى فكرة الاقتناء وجمع الأشياء التي تحتفظ بقيمتها العاطفية والجمالية عبر الزمن. وضمت المجموعة 32 إطلالة تستحضر الطفولة والحب والتعبد والذاكرة والهوية الثقافية المكسيكية، في تجربة تتعامل مع كل قطعة باعتبارها جزءاً من حكاية أكبر، لا مجرد تصميم منفصل.

وكان الفن التشكيلي حاضراً منذ بداية العرض، مع ظهور لوحة «لاس مينيناس» للفنان الإسباني دييغو فيلاسكيز على شاشة كبيرة خلف المنصة، في مشهد منح العرض أجواء مسرحية، وكأن الشخصيات التي احتفظت بها اللوحة عبر القرون خرجت من إطارها لتظهر في صور جديدة على أجساد العارضات.

وانعكست هذه الروح على التصاميم التي ابتعدت عن القوالب المألوفة، واتجهت إلى الأحجام الكبيرة والتكوينات النحتية والطبقات المتعددة. وظهرت فساتين ذات أحجام لافتة، وقطع معدنية وشبه شفافة، وطيات تعيد تشكيل خطوط الجسم، إلى جانب كشكش كثيف وتجميعات دقيقة للأقمشة، صنعت إطلالات تتأرجح بين الرومانسية والغرابة والمبالغة الفنية.

ولم تكن أغطية الرأس مجرد إكسسوارات مكملة، بل احتلت موقعاً أساسياً في بناء الهوية البصرية للمجموعة، فقد استعانت المصممة بالريش والخيوط والشبكات والتكوينات الممتدة حول الرأس والوجه، لتتحول بعض الإطلالات إلى شخصيات ذات ملامح مسرحية، فيما بدت أخرى أقرب إلى منحوتات متحركة تتغير أشكالها مع حركة العارضات.

افتتح العرض مع كيت موس، مع إطلالة لافتة لفستان مكوّن من وحدات معقودة بدرجات البني، تتخللها شرائط حمراء تلتف حول الجسم والوجه، فيما امتدت تشكيلات غطاء الرأس في اتجاهات متعددة، لتصبح جزءاً من البناء النحتي للتصميم.

وفي المقابل، حملت الإطلالة الختامية طابعاً أقرب إلى المشهد الاحتفالي، مع تصميم عاجي اللون ذي تطريزات وردية وداكنة، وغطاء رأس مرتفع وطرحة من الدانتيل تحيط بالوجه، إلى جانب باقة من الزهور البرية والأوركيد والأغصان الجافة. وعادت العارضات إلى المنصة على أنغام أغنية «فيينتو» لفرقة «كايفانيس»، قبل ظهور المصممة لتحية الجمهور.

وتكشف «أوبرا بريما» عن ملامح أسلوب ماريا بونسي، التي تنتمي إلى منطقة باراشو في ولاية ميتشواكان المكسيكية، المعروفة بتراثها الحرفي، وتعمل في تصميم الأزياء والمنسوجات من خلال مقاربة تجمع التجريب الفني والحرفية والخيال. فمنذ تأسيس علامتها عام 2018، بنت المصممة عالماً بصرياً يميل إلى الماكسيمالية، ويحتفي بالتفاصيل والأحجام والطبقات، بعيداً عن التصاميم التي تكتفي بالبساطة أو تلاحق الاتجاهات الموسمية.

ولا تنحصر تجربتها في ابتكار أشكال غير مألوفة، بل تمتد إلى طرح أسئلة حول الذاكرة والهوية والجسد والتعبير الشخصي، مع توجه يتجاوز التقسيمات التقليدية للأزياء بحسب النوع الاجتماعي. كما تتقاطع رؤيتها الفنية مع اهتمامها بالعمل المجتمعي، من خلال مشاركتها في تأسيس تجمع إبداعي في مسقط رأسها، يوظف التصميم في دعم المبادرات الثقافية والاجتماعية.

وبين اللوحة والذاكرة والملابس ذات الأحجام المسرحية، قدمت ماريا بونسي عرضاً جعل الأزياء مساحة للخيال والتجريب، وأكد أن القطعة يمكن أن تكون أكثر من تصميم قابل للارتداء.