الزمن يعود إلى الوراء.. "الثمانينات" تستعيد بريقها على منصات التواصل الاجتماعي

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، انتشار صور بطابع "الثمانينات" على منصات التواصل الاجتماعي، بألوانها القوية وأزيائها وتسريحاتها القديمة، لتعيد المستخدمين إلى أجواء تلك الحقبة.

ووفقًا لصحيفة "الغارديان"، في تقرير بعنوان "لماذا أصبحت الثمانينات رائجة من جديد؟"، تشهد هذه الفترة عودة لافتة في الموضة والثقافة البصرية، خصوصًا بين الأجيال الجديدة.

لماذا "الثمانينات"؟

وقالت مجلة "فوغ" إن فترة "الثمانينات" تركت بصمة واضحة في عالم الأزياء، بفضل تنوعها، من الكتفيات العريضة والألوان القوية إلى الإطلالات اللافتة، مؤكدة أن كثيرًا من عناصر تلك الحقبة لا تزال حاضرة في الموضة المعاصرة، لتعود اليوم بأسلوب يجمع بين الحنين إلى الماضي وروح العصر.

الذكاء الاصطناعي يعيد "الثمانينات"

وأكد ترند "الثمانينات" أن الحنين إلى الماضي لا يزال حاضرًا بقوة، بعدما أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل الصور بأزياء وألوان وأجواء تحاكي تلك الحقبة، ليمنح المستخدمين فرصة استعادة الماضي بلمسة عصرية.

نجوم الفن يعودون إلى "الثمانينات"

لم يقتصر ترند "الثمانينات" على رواد منصات التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى عدد من نجوم الفن الذين شاركوا بصور تعيد تخيل إطلالاتهم وأجواءهم في تلك الحقبة.